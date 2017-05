MONACO — Six athlètes russes et ukrainiens ont été bannis pour dopage, mercredi, à la suite d’une nouvelle série de tests ayant permis de déterminer qu’ils étaient dopés lors des Jeux olympiques de 2008 et 2012.

La Fédération internationale des associations d’athlétisme (IAAF) a annoncé que la sprinteuse russe Yulia Chermoshanskaya, qui a gagné l’or au relais 4×100 en 2008, a été suspendue pour deux ans. Deux Ukrainiens, le médaillé d’argent au lancer du javelot Oleksandr Pyatnytsya et le médaillé de bronze au saut à la perche Denys Yurchenko, ont aussi été bannis pour deux ans.

Le Comité international olympique leur avait déjà retiré leur médaille olympique l’an dernier.

Des suspensions de deux ans ont aussi été imposées aux athlètes ukrainiens Maksym Mazuryk, Vita Palamar et Marharyta Tverdohlib, qui ont participé aux Olympiques, mais qui n’ont pas gagné de médaille.

L’IAAF a également annoncé une sanction de huit ans contre Natalia Lupu, championne européenne en salle au 800 mètres en 2013.

L’IAAF a indiqué que l’Ukrainienne avait échoué à un test en juillet et qu’il s’agissait de sa deuxième offense. Son résultat aux Jeux de Rio, quand elle a atteint les demi-finales au 800 mètres, pourrait donc être annulé.