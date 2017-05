TORONTO — Le vétéran secondeur Winston Venable a décidé de prendre sa retraite.

Les Argonauts de Toronto ont annoncé la nouvelle mercredi.

Après avoir disputé quatre saisons avec les Alouettes de Montréal, Venable avait signé un contrat avec les Argonauts pendant la saison morte.

En 18 matchs la saison dernière avec les Alouettes, Venable avait accumulé 88 plaqués, sept sacs et un échappé provoqué. Il avait aussi réussi quatre plaqués sur les unités spéciales.

Âgé de 30 ans et natif de San Rafael, en Californie, Venable aura réussi 242 plaqués et 12 sacs, en plus de provoquer cinq échappés, en 57 matchs dans la LCF.