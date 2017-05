LE MANS, France — Tony Kanaan prendra le volant à la place de Sébastien Bourdais, blessé, au sein de l’équipe championne en titre aux 24 heures du Mans.

Bourdais avait fait équipe avec Joey Hand et Dirk Müller l’an dernier, guidant la voiture Ford no 68 de Chip Ganassi Racing vers la victoire. Natif de Le Mans, Bourdais s’est récemment fracturé le bassin, la hanche et deux côtes lors d’un accident pendant les qualifications des 500 milles d’Indianapolis.

Kanaan en sera à une première participation aux 24 heures du Mans, une des épreuves les plus prestigieuses au monde en course automobile.

Les 24 heures du Mans auront lieu les 17 et 18 juin prochains.