TORONTO — Devon Travis et Luke Maile ont frappé des circuits de deux points pour permettre aux Blue Jays de Toronto de signer une victoire de 5-4 et balayer leur série de trois rencontres face aux Reds de Cincinnati.

Le cinquième circuit de la saison de Travis a rompu l’égalité de 3-3 en fin de septième face à Wandy Peralta (2-1). Maile a de son côté frappé sa deuxième longue balle de la saison deux manches plus tôt aux dépens du partant des Reds, Tim Adleman.

Le partant Mike Bolsinger a lancé jusqu’en sixième pour aider les Blue Jays (26-27) à gagner un huitième match à leurs neuf derniers. Jason Grilli (2-4) a travaillé une manche en relève pour ajouter la victoire à sa fiche. Roberto Osuna a survécu à une neuvième hasardeuse pour préserver un 11e gain cette saison.

Les Blue Jays ont maintenant remporté leurs six derniers duels interligues et ont maintenant une fiche de 15-12 au Rogers Centre. Leur séquence de 10 rencontres à domicile — ils ont une fiche de 5-1 jusqu’ici — se poursuivra jeudi, alors que le premier d’une série de quatre matchs contre les meneurs de l’Est de l’Américaine, les Yankees de New York, sera disputé.

Les Reds (24-28) ont de nouveau pris les devants rapidement dans la rencontre quand le Torontois Joey Votto a frappé un circuit en première manche pour le deuxième match consécutif. La claque de deux points était sa 14e de la saison.

Les Jays ont répliqué en plaçant des coureurs aux extrémités du losange à la demi-manche suivante sur des simples d’Ezequiel Carrera et Jose Bautista. Kendrys Morales a coupé l’avance des Reds de moitié à l’aide d’un ballon sacrifice.

Bolsinger a alloué des buts sur balles consécutifs en début de deuxième et les Reds en ont profité. Jose Peraza a poussé Scott Schebler au marbre à l’aide d’un long double automatique au champ centre droit pour faire 3-1. Bolsinger s’est ensuite ressaisi et a quitté le match après un retrait en sixième. Il a alloué quatre coups et autant de buts sur balles, tout en retirant sept frappeurs sur des prises.

Russell Martin a amorcé la fin de la deuxième avec un simple avant d’être poussé au deuxième sur le but sur balles de Chris Coghlan, mais Adleman s’est repris en surprenant le Québécois à contrepied avant de retirer Maile sur un ballon et Travis sur trois prises.

En cinquième, Maile a fait 3-3 en envoyant une rapide dans les estrades. Ryan Goins l’a précédé au marbre, après avoir atteint les sentiers sur un amorti.

En neuvième, Schleber a accueilli Osuna en expédiant son tout premier tir par-dessus la clôture pour son 16e circuit de la saison. Un retrait plus tard, Tucker Barnhart a frappé un simple et a été remplacé par le coureur d’urgence Patrick Kivlehan.

Peraza a ensuite frappé ce qui aurait dû être une balle à double jeu à Goins, mais ce dernier s’est relevé trop rapidement et la balle est passée sous gant, permettant à Kivlehan de poursuivre sa route jusqu’au troisième. Peraza a ensuite volé le deuxième, mais Osuna a retiré Billy Hamilton et Zack Cozart sur trois prises pour mettre fin à la menace.

Pas moins de 44 058 ont assisté à cette rencontre dont le premier lancé a été effectué un peu après 12h30.