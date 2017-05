MIAMI — Justin Bour a frappé deux longues balles, portant son total cette saison à 15, et les Marlins de Miami ont complété le balayage d’une première série cette saison en malmenant les Phillies de Philadelphie 10-2, mercredi après-midi.

Marcell Ozuna a claqué son 14e circuit de la saison pour les Marlins (21-30), qui ont maintenant gagné quatre matchs consécutifs, soit leur plus longue séquence victorieuse depuis juillet dernier.

Dan Straily (4-3) a fait fendre l’air à 10 frappeurs et a accordé un point mérité en six manches et deux tiers de travail. L’appui offensif de ses coéquipiers lui a d’ailleurs permis d’enregistrer une troisième victoire d’affilée.

Les Phillies (17-34), qui connaissent leur pire début de saison depuis 1961, ont compilé un dossier de 6-22 en mai. C’est leur pire récolte de victoires au cours d’un mois depuis juin 1997.

Les Marlins ont balayé une série de trois rencontres contre les Phillies pour la première fois depuis 2012.