MINNEAPOLIS — George Springer a atteint les sentiers à chacune de ses six présences au bâton et a frappé deux des six circuits des Astros de Houston, qui ont malmené les Twins du Minnesota 17-6 et savouré une septième victoire d’affilée mercredi après-midi.

Carlos Correa, Alex Bregman, Evan Gattis et Marwin Gonzalez ont aussi étiré les bras pour les Astros, qui ont marqué 40 points en trois matchs. Il s’agit d’un record de concession à ce chapitre dans une seule série — peu importe sa longueur. Ils ont frappé 19 coups sûrs mercredi, et 37 au total dans cette série.

Brian Dozier, Eddie Rosario et Jason Castro ont riposté avec un circuit chacun pour les Twins, qui ont encaissé une quatrième défaite de suite.

Hector Santiago (4-5) a accordé six points, huit coups sûrs et trois passes gratuites en six manches au monticule, trois jours après avoir été appelé en renfort dans un match qui s’était soldé par une défaite en 15e manche contre les Rays de Tampa Bay.