NEW YORK — Le joueur étoile des Nationals de Washington Bryce Harper a accepté de retirer son appel d’une suspension de quatre matchs, et en conséquence la sanction a été réduite d’un match.

Harper a conclu cette entente avec les Ligues majeures de baseball mercredi, et devrait commencer à purger sa suspension immédiatement.

La sanction a été imposée à la suite d’une mêlée générale qui a eu lieu lundi, après que Harper eut été atteint par une balle rapide du releveur des Giants de San Francisco Hunter Strickland. On ignore si Strickland verra lui aussi sa punition être réduite, lui qui a écopé six matchs de suspension et qui prévoyait également déposer un appel.

Les tensions entre les deux joueurs découlent des deux longues balles de Harper aux dépens de Strickland en séries éliminatoires en 2014.

Le vice-président des opérations baseball dans le baseball majeur, Joe Torre, a justifié les sanctions en déclarant que Strickland avait intentionnellement atteint «Harper, entraînant la mêlée générale et les combats», tandis que la suspension de Harper a été imposée «pour s’être rué au monticule, avoir lancé son casque protecteur et s’être battu».

Chaque joueur a aussi reçu une amende d’un montant indéterminé.