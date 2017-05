MONTRÉAL — L’état de santé du quart-arrière des Alouettes de Montréal Darian Durant, qui s’est blessé à la jambe gauche lors d’un entraînement, ne préoccupe pas l’organisation montréalaise.

«Après avoir subi un examen par résonance magnétique et avoir été examiné par notre équipe médicale, Darian ne souffre d’aucune blessure majeure, ont indiqué les Oiseaux mercredi. La date de son retour au jeu sera réévaluée sur une base quotidienne.»

Mardi, un joueur défensif de l’équipe a perdu pied et est entré en collision avec Durant alors qu’il décochait une passe. Durant est resté au sol durant quelques minutes, avant de quitter le terrain en marchant lentement accompagné de Rodney Sassi, le thérapeute en chef de l’équipe.

Les Alouettes fondent beaucoup d’espoirs sur Durant, qui a été acquis en janvier des Roughriders de la Saskatchewan. Peu de temps après, le vétéran âgé de 34 ans a signé un contrat de trois saisons avec sa nouvelle équipe, mettant officiellement fin à son séjour de 11 ans avec les Roughriders.

Chez les Alouettes, Durant se retrouve avec une équipe qui n’a jamais trouvé un véritable successeur à Anthony Calvillo — maintenant entraîneur des quarts —, après qu’il eut pris sa retraite après la campagne 2013. Les Alouettes ont compilé un dossier de 7-11 la saison dernière et ils ont été exclus des éliminatoires.

Durant a participé à 157 matchs de saison régulière avec les Riders et il a soulevé la coupe Grey en 2007 et 2013. La première fois, c’était en tant que réserviste, mais Durant a joué un rôle clé dans la victoire de 45-23 des Roughriders face aux Tiger-Cats de Hamilton au Mosaic Stadium en 2013.

En 113 départs, Durant a compilé un dossier de 58-54-1 et il occupe le deuxième rang dans l’histoire des Roughriders pour les passes tentées (3519), les passes complétées (2186) et les verges de gains (28 136), ainsi que le troisième rang pour les passes de touché (149). Mais Durant est aussi devenu la coqueluche des partisans grâce à sa simplicité et ses nombreuses heures d’implication communautaire.

Après le camp d’entraînement, l’équipe montréalaise disputera deux matchs préparatoires, le 8 juin à Toronto et le 15 juin à Montréal, face au Rouge et Noir d’Ottawa, avant d’entreprendre sa saison le 22 juin, en recevant la visite des Roughriders.