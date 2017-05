BARRIE, ONTARIO, Canada — Le Torontois d’origine coréenne Daniel Kim a signé sa première victoire chez les professionnels au Challenge Desjardins, mercredi, sur les allées du difficile parcours du club National Pines, en banlieue de Toronto.

Le golfeur de 26 ans a ajouté un score de 70 à sa première ronde de 69, pour un score total de 139 (moins-5). Ce résultat lui a permis de l’emporter par un coup devant l’Ontarien Chris Hemmerich, auteur d’une spectaculaire ronde de 63 (moins-9), soit un coup de moins que le record du parcours.

Les Ontariens Dennis Hendershott, meneur après la première ronde, et Stephane Dubois, sont les deux seuls autres à avoir joué sous la normale. Dubois a pris le troisième rang à 142 (moins-2), un coup de moins que Hendershott.

Kim quitte Barrie avec un chèque de 10 000 $, tiré de la bourse globale de 50 000 $ pour cet événement de la division nationale de circuit Canada Pro Tour.

Les conditions climatiques et les difficultés du parcours ont eu raison des golfeurs québécois. Les meilleurs ont été Sonny Michaud (La Tempête) et Luc Guilbault (Drummondville), qui ont terminé respectivement 17e et 22e.