MONTRÉAL — Après un début de saison époustouflant au niveau AA, le Québécois Jesen Therrien a fait un pas de plus vers les Ligues majeures, jeudi, quand les Phillies de Philadelphie l’ont promu au niveau AAA.

Le droitier de six pieds deux pouces, 200 livres s’est avéré un redoutable spécialiste de fin de match pour les Fightin’ Phils de Reading, dans la Ligue Eastern. Il a sauvegardé sept des huit matchs qui lui ont été confiés et il a présenté une fiche de 2-1 avec une excellente moyenne de points mérités de 1,26 en 21 rencontres, au cours desquelles il a retiré 39 frappeurs sur des prises en 28 manches et deux tiers de travail.

Les frappeurs n’ont maintenu qu’une moyenne de ,149 contre Therrien et n’ont pu lui soutirer que trois buts sur balles depuis le début de la saison. Son ratio coups sûrs/buts sur balles par manche lancée (WHIP) de 0,59 est parmi les meilleurs du circuit.

Celui qui a été repêché en 17e ronde en 2011 rejoindra son nouveau club, les IronPigs de Lehigh Valley sous peu. Les IronPigs jouent ce soir face aux Indians, à Indianapolis.

Le Montréalais de 24 ans s’entraîne depuis quelques hivers avec l’ex-vainqueur du trophée Cy Young Éric Gagné. S’il poursuit sa progression, Therrien forcera les Phillies à ajouter son nom à la formation de 40 joueurs.