ST. PAUL, Minn. — Le Wild du Minnesota a promu Andrew Brunette, l’un des meilleurs joueurs de son histoire, au poste de directeur général adjoint.

La promotion de Brunette a été annoncée jeudi, en plus de 10 autres promotions administratives au sein de l’équipe.

La saison dernière, Brunette a agi à titre de conseiller aux opérations hockey après avoir été entraîneur adjoint pour deux campagnes. Il a joué six ans pour le Wild et vient dans le top-5 de l’équipe pour les matchs joués, les buts, les aides et les points en avantage numérique.

Shep Harder, qui était directeur de l’administration hockey, a aussi été promu directeur général adjoint. Brent Flahr, qui occupait ce poste, a de son côté été promu vice-président aux opérations hockey.

Finalement, Matt Majka, jusqu’alors chef des opérations et vice-président exécutif, a été nommé président du Wild.