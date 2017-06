NEW YORK — Chase Anderson a blanchi l’adversaire en sept manches et les Brewers de Milwaukee ont défait les Mets de New York 2-1, jeudi.

Les meneurs de la section Centrale ont remporté un deuxième match de suite au Citi Field, divisant ainsi les honneurs de la série de quatre matches.

Un jeu inhabituel s’est produit en quatrième avec les Brewers en avance 1-0 et les buts remplis pour Milwaukee, après un retrait.

Eric Sogard a frappé une fausse balle près de l’abri des siens. Le troisième but Wilmer Flores s’est placé en position de faire le catch mais le préposé aux bâtons des Brewers, très lent à réagir, s’est trouvé dans son chemin et l’a heurté, l’empêchant de capter la balle.

Les arbitres ont déclaré un retrait vu l’obstruction, mais ils ont changé d’avis après s’être consultés. Le gérant des Mets Terry Collins a été chassé après avoir un peu trop contesté le jugement du chef d’équipe, Fieldin Culbreth.

Selon les règles officielles du baseball, les arbitres ont pris la bonne décision en renversant l’appel initial d’un retrait. Si un préposé, un agent de sécurité ou une autre personne autorisée à être sur le terrain nuit accidentellement au travail d’un joueur, cela est considéré de l’obstruction non intentionnelle, donc pas de retrait.

Anderson (4-1) a espacé trois simples et un but sur balles, retirant sept frappeurs au bâton.

Jacob Barnes a réglé la huitième après avoir donné un circuit à Flores. Corey Knebel a récolté un quatrième sauvetage.

Zack Wheeler (3-3) a permis deux points et 10 coups sûrs en six manches et un tiers.

Hernan Perez et Nick Franklin ont produit les points des Brewers avec un double et un simple, en troisième et en quatrième.