DUBLIN, Ohio — Jason Dufner a obtenu une opportunité d’oiselet sur chaque trou jusqu’au 18e, et il s’est hissé en tête du tournoi Memorial en compagnie de David Lingmerth après avoir signé une carte de 65 (moins-7) à l’issue de la première ronde.

Jordan Spieth n’a pas perdu de temps à se retrouver parmi les meneurs lui non plus. Une semaine après avoir fini à un coup du vainqueur au Colonial, Spieth a conclu sa ronde avec une kyrielle d’oiselets sur le parcours de Muirfield Village et figurait parmi un groupe de golfeurs à 66.

Dufner a atteint tous les verts en coups recommandés jusqu’à ce que son coup de fer-7 au 18e n’aboutisse dans une fosse de sable, devant le vert. Son coup suivant s’est immobilisé à 12 pieds de la coupe, et il a raté son coup roulé pour une normale.

Lingmerth, qui a signé sa première victoire en carrière sur le circuit de la PGA au Memorial il y a deux ans, a aussi commis un boguey sur le dernier vert.

Le golfeur canadien Nick Taylor, de Winnipeg, s’est signalé en complétant le parcours en 69 coups. Ses compatriotes Graham DeLaet, de Weyburn, en Saskatchewan, David Hearn, de Brampton, en Ontario, et Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontatio, ont respectivement joué 73, 74 et 76.

Dustin Johnson était loin derrière. Il n’a pas réussi le moindre oiselet et joué 78, tout comme Adam Hadwin, de Moose Jaw, en Saskatchewan.