TORONTO — Aaron Hicks a frappé un double de trois points en première manche et les Yankees de New York ont filé vers un gain de 12-2 contre les Blue Jays de Toronto, jeudi.

Hicks a conclu le match avec trois doubles et six points produits.

Les Yankees ont frappé tôt et fort pour mettre fin à la série de trois victoires des Blue Jays.

Brett Gardner a entamé le match avec un double, puis il est venu marquer sur un simple d’Aaron Judge.

Matt Holiday a ensuite cogné un roulant que le deuxième but Darwin Barney aurait dû stopper, mais la balle a passé sous son gant. Les buts sont devenus tous occupés quand Starlin Castro a soutiré un but sur balles, puis Hicks a fait le ménage avec son septième double de la saison.

Gary Sanchez a ajouté des circuits en deuxième et en quatrième, la deuxième claque étant précédée par un simple de Gardner (son 1000e coup sûr en carrière).

Les deux autres points des visiteurs sont venus de simples opportuns de Chase Headley.

CC Sabathia (6-2) a retiré sept frappeurs au bâton en six manches et un tiers, accordant un point et cinq coups sûrs.

Sabathia a signé la victoire à ses quatre dernières sorties. Au fil de la séquence, il n’a jamais donné plus que deux points mérités.

Ezequiel Carrera et Kendrys Morales ont frappé des circuits pour les Blue Jays.

Marco Estrada (4-3) arrivait au monticule invaincu à ses quatre dernières sorties, incluant trois gains. Il a donné sept points, neuf coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches et deux tiers.