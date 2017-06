La LHJMQ participera non pas à une, mais bien à deux classiques hivernales au cours des deux prochaines années. Les Voltigeurs de Drummondville accueilleront d’abord les Tigres de Victoriaville et le Phoenix de Sherbrooke au cours de la prochaine saison.

«Nous sommes fiers de pouvoir compter sur le support des équipes et de municipalités dévouées comme Drummondville. C’est un engagement fort, un gros défi organisationnel, mais c’est tellement un bel évènement», s’est réjoui le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau.

Il faut dire que la toute première Classique de l’histoire, organisée par les Cataractes de Shawinigan, a connu un franc succès. 13 000 spectateurs se sont entassés dans les grandes estrades de Saint-Tite pour assister aux deux matchs présentés en janvier 2015.

«C’est sans contredit l’un des plus beaux succès de l’histoire de notre organisation; avec le tournoi de la Coupe Memorial 2012. C’était un bon risque pour les actionnaires, mais jamais on ne regrettera ce week-end, malgré tout le travail et le stress qui venait avec son organisation», raconte le président de l’équipe, Roger Lavergne.

À Drummondville, les Voltigeurs profiteront de la patinoire réfrigérée Victor-Pépin qui est déjà aménagée au centre-ville.

«Notre objectif, c’est d’avoir un impact dans notre communauté… et on pense que ça va bien au-delà des 34 matchs locaux. Nous avons déjà organisé le Défi des moins de 17 ans, le repêchage de la LHJMQ et la confrontation Canada-Russie à trois reprises. C’est un autre moyen de soutenir notre région», explique le président de l’équipe Éric Verrier .

Le comité organisateur est d’ailleurs déjà formé.

«On souhaite faire une grande fête du hockey. Nous avons amorcé des discussions avec les Patriotes de l’UQTR et d’autres organisations du sport mineur afin qu’ils puissent eux aussi, jouer dehors», raconte le maire de la ville, Alexandre Cusson.

Une bonne base de travail

Déjà, des membres du comité organisateur des Voltigeurs sont entrés en contact avec les Cataractes afin de colliger certains détails.

«Ils pourront compter sur nous, tout au long du processus. Leur succès sera bénéfique pour toute la ligue. Je me souviens quand on a fait notre match à Saint-Tite, c’était la cinquième nouvelle en importance dans l’actualité provinciale cette semaine-là. Ce n’est pas négligeable comme visibilité. On partait avec une feuille blanche… Tant mieux si notre expérience peut servir nos amis de Drummondville», d’enchaîner Roger Lavergne.

En fait, l’expérience a été si grisante que c’est à la suite de ce succès qu’il a accepté la présidence de l’équipe.

«J’étais actionnaire de l’équipe et ce week-end m’a convaincu de bonifier mon implication. Je me souviens qu’après le match, plusieurs partisans ne voulaient plus partir. Ils dansaient dans le stationnement et avaient beaucoup de plaisir. C’était la plus belle récompense pour nous, car la semaine n’avait pas été de tout repos.»

Un risque important

Premièrement, il y avait la météo. Dans les jours précédents, le match, le mercure oscillaient sous les -30 degrés. Il faisait si froid qu’il devenait difficile d’entretenir une glace de qualité. Tout est heureusement rentré dans l’ordre la veille du match, alors qu’une température douce et de gros flocons sont venus combler les partisans.

Sous une neige féerique, les Cataractes l’ont emporté contre les Tigres de Victoriaville avant de subir la défaite face aux Remparts de Québec le lendemain.

Il y avait aussi le risque financier. Les actionnaires des Cataractes ont dû allonger quelques centaines de milliers de dollars pour rendre l’événement possible.

«Il n’y a pas que le match! Pour notre part, on a investi autant dans le spectacle hors glace que sur la surface de jeu elle-même. Les fêtes d’avant-match, les spectacles de musique, les cracheurs de feu et les bars extérieurs… c’est ce qui a fait le succès de notre événement. C’était prenant, mais ça valait le coût», conclut M. Lavergne.

Tellement, que l’organisation des Cataractes remettra ça lors de la saison 2018-2019 afin de souligner le 50eanniversaire de l’équipe.