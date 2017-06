CHICAGO — Jason Heyward a brisé l’égalité à l’aide d’un ballon-sacrifice en huitième manche et les Cubs de Chicago ont mis fin à une série de six défaites en battant les Cardinals de St. Louis 3-2, vendredi.

Heyward a également cogné un double d’un point en sixième manche et Kris Bryant a ajouté un circuit pour les Cubs, qui avaient été balayés par les Dodgers de Los Angeles et les Padres de San Diego. Anthony Rizzo a atteint les sentiers à quatre reprises et a inscrit deux points.

Rizzo a amorcé la huitième avec un double par-dessus la tête du voltigeur de gauche recrue Magneuris Sierra. Il a atteint le troisième coussin sur un roulant de Ben Zobrist et a filé jusqu’au marbre quand Heyward a frappé un long ballon au champ centre aux dépens de Trevor Rosenthal (1-2).

Pedro Strop (1-2) a retiré Yadier Molina sur des prises avec les buts remplis pour étouffer la menace des Cardinals en début de huitième manche. Wade Davis a fermé les livres en neuvième et a enregistré un 11e sauvetage.

Dexter Fowler a cogné un circuit pour les Cardinals à son premier match au Wrigley Field depuis son transfert en tant que joueur autonome pendant l’hiver. Il a reçu sa bague de la Série mondiale avant la rencontre et a été chaleureusement applaudi par les partisans des Cubs­­.