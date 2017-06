BUFFALO, N.Y. — Le centre Nolan Patrick a expliqué qu’un mauvais diagnostic de hernie a empêché le meilleur espoir de la LNH en prévision du prochain repêchage à rater plus de la moitié de la dernière campagne.

Patrick a été opéré d’un côté de l’aine l’été dernier et il soutient qu’il a également dû être opéré de l’autre côté, ce qui n’avait pas été détecté lors du premier examen. Âgé de 18 ans, Patrick a mentionné qu’il avait préféré ne pas parler de la deuxième blessure pendant la saison et qu’il avait décidé d’attendre le camp d’évaluation de la LNH, cette semaine à Buffalo, pour expliquer la situation.

La centrale de recrutement de la LNH a classé Patrick au premier rang de sa liste des meilleurs espoirs même s’il a été limité à 33 matchs de saison régulière avec les Wheat Kings de Brandon, dans la Ligue de l’Ouest. Patrick, qui mesure six pieds deux pouces, a tout de même accumulé 20 buts et 26 aides, faisant grimper son total au niveau junior à 92 buts et 113 aides pour 205 points en 163 matchs.

Patrick a reçu le feu vert des médecins pour participer aux tests physiques du camp, qui prendra fin samedi.

Le centre natif de la Suisse Nico Hischier est classé au deuxième rang par la centrale de la LNH. Il a dominé les recrues de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec 38 buts et 86 points en 57 matchs avec les Mooseheads de Halifax.

Les Devils du New Jersey détiennent le premier choix du repêchage, qui aura lieu les 23 et 24 juin prochains, à Chicago.