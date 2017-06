MONTRÉAL — Pour la première fois de sa carrière, l’aspirant au titre des mi-lourds du World Boxing Council (WBC) Andrzej Fonfara a dû retourner sur le tapis roulant après être monté sur le pèse-personne. Mais les gens qui ont regardé la pesée télévisée en fin d’après-midi n’en ont pas été témoins.

C’est que Groupe Yvon Michel (GYM) a tenu une pesée officielle à midi, vendredi, sous la supervisions de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux (RACJ), comme c’est la coutume.

Le promoteur a ensuite tenu une autre pesée officieuse, en fin d’après-midi au Casino de Montréal, afin que les boxeurs soient plus détendus et surtout qu’ils ne soient pas en déshydration afin de pouvoir s’entretenir avec les médias.

Ainsi, Fonfara (29-4, 17 K.-O.) a fait osciller le pèse-personne à 175,8 livres plus tôt en journée. Après quelques exercices, il a finalement pu afficher un poids réglementaire de 174,2 livres. Le champion en titre, Adonis Stevenson (28-1, 23 K.-O.), a facilement fait le poids à 173,6 livres.

Idem pour les pugilistes de la demi-finale, Eleider Alvarez (22-0, 11 K.-O.) et Jean Pascal (31-4-1, 18 K.-O.), qui ont respecté la limite des 175 livres. Les deux pugilistes, qui se battront pour la ceinture WBC Silver et la position d’aspitrant no 1 détenu par le Montréalais d’origine colombienne, ont affiché un poids de 174,6 livres.

Six combats seront disputés à compter de 19h au Centre Bell. Alvarez et Pascal se feront face à 21h. La finale suivra 15 minutes après la conclusion de cet affrontement.