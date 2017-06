MONTRÉAL — Le nouveau joueur désigné et milieu de terrain de l’Impact de Montréal Blerim Dzemaili a été rappelé par l’équipe nationale de la Suisse pour prendre part à un match de qualification pour la Coupe du monde de 2018 face aux Îles Féroé.

Le match sera présenté le 9 juin à Tórshavn, la capitale des Îles Féroé. Dzemaili ratera donc le duel du 10 juin entre l’Impact et le Sporting, à Kansas City.

Âgé de 31 ans, Dzemaili a marqué six buts en 56 matchs avec l’équipe nationale de la Suisse, depuis ses débuts le 1er mars 2006 contre l’Écosse.

Il a représenté la Suisse à la Coupe du monde en 2006 et en 2014. Il a également commencé quatre matchs à l’Euro 2016, en France. Il a marqué son premier but international, le 6 septembre 2013, contre l’Islande.

Après cinq matchs joués au sein du Groupe B, la Suisse occupe présentement la première place, devant le Portugal, la Hongrie, les Îles Féroé, la Lettonie et Andorre.

À son arrivée à Montréal en mai, Dzemaili avait indiqué que le sélectionneur de la Suisse, Vladimir Petkovic, allait le rappeler pour ce match et qu’il s’agirait d’un bon test pour voir si le décalage horaire allait affecter ou non son jeu lors des rappels pour jouer en Europe. Il y a cinq heures de décalage horaire entre Montréal et Tórshavn.

Dzemaili a récolté un but et une aide en trois matchs depuis son arrivée avec l’Impact, toutes compétitions confondues.