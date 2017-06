KANSAS CITY, Mo. — Les Chiefs de Kansas City ont libéré le receveur Jeremy Maclin, coupant les liens avec une des acquisitions les plus importantes effectuées via le marché des joueurs autonomes par le directeur général John Dorsey et l’entraîneur-chef Andy Reid.

La manoeuvre annoncée vendredi en a surpris plusieurs, alors que les Chiefs complétaient leur deuxième semaine de camp estival. Maclin a participé à de nombreuses activités des Chiefs pendant la saison morte et il s’est récemment marié — avec Reid et plusieurs coéquipiers parmi les invités.

Maclin se préparait à écouler la troisième saison d’un contrat de cinq saisons et 55 millions $ US. Il s’agissait d’une entente qui avait coûté particulièrement cher aux Chiefs, qui avaient perdu deux choix au repêchage et écopé une amende quand ils avaient été reconnus coupables de maraudage.

En libérant Maclin après le 1er juin, les Chiefs auraient économisé 10 millions $ dans le calcul de leur masse salariale, selon ESPN.

Maclin a capté 44 passes pour 536 verges de gains et deux touchés en 12 matchs en 2016. La saison précédente, sa première avec les Chiefs, Maclin avait accumulé 1088 verges de gains et huit touchés en captant 87 passes en 15 rencontres.

Il avait auparavant porté les couleurs des Eagles de Philadelphie pendant cinq saisons.