BALTIMORE — Manny Machado a frappé son 11e circuit de la saison et les Orioles de Baltimore ont eu le dessus 3-2 face aux Red Sox de Boston, vendredi.

Seth Smith a aussi cogné une longue balle pour les Orioles, victorieux à leurs trois derniers matchs.

Smith et Machado ont fait résonner leurs bâtons dès la première manche. Hyun Soo Kim a ajouté un double opportun en quatrième.

Alec Asher (2-3) a espacé deux points et trois coups sûrs en six manches et un tiers, retirant cinq frappeurs au bâton.

Brad Brach a fermé les livres, inscrivant un 11e sauvetage.

Pablo Sandoval a claqué un circuit dans une cause perdante. Rick Porcello (3-7) a donné trois points et huit coups sûrs en six manches.

White Sox 5 Tigers 15

Miguel Cabrera a cogné le 1000e coup sûr de plus d’un but de sa carrière, J.D. Martinez est passé à un simple près d’un carrousel et les Tigers de Detroit ont écrasé les White Sox de Chicago 15-5.

Cabrera et Martinez ont frappé un total de cinq coups sûrs, tous de plus d’un but, et ont produit six points en huit présences au bâton. John Hicks et Mikie Mahtook ont aussi cogné un circuit chacun pour les Tigers.

Michael Fulmer (6-3) a accordé cinq points et sept coups sûrs en sept manches.

Le partant des White Sox Derek Holland (4-5) a concédé huit points et huit coups sûrs, dont trois longues balles, en deux manches et un tiers.

Indians 0 Royals 4

Jason Vargas a signé un premier blanchissage en près de trois ans, ayant le dessus sur Josh Tomlin, et les Royals de Kansas City ont défait les Indians de Cleveland 4-0.

Vargas (7-3) a accordé sept coups sûrs lors des six premières manches, mais il a provoqué quatre doubles jeux pour étouffer les menaces. Le vétéran gaucher a ensuite retiré les Indians dans l’ordre jusqu’à la fin du match, attrapant habilement une balle frappée en flèche par Carlos Santana pour le dernier retrait.

Il s’agit d’un premier jeu blanc pour Vargas depuis le 13 août 2014, face aux Athletics d’Oakland.

Les Royals ont marqué leur premier point contre Tomlin (3-7) après deux retraits en sixième manche, quand Lorenzo Cain a frappé un simple à l’avant-champ. Il a d’abord été déclaré retiré, mais les arbitres ont rapidement renversé leur décision.

Whit Merrifield a frappé au moins un coup sûr dans un 17e match de suite grâce à un double d’un point en septième manche. Mike Moustakas a ajouté son 14e circuit de la saison et Eric Hosmer a frappé un double d’un point en huitième.