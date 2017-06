PARIS — Le Britannique Andy Murray a profité d’une cruciale double faute de l’Argentin Juan Martin del Potro lors du bris d’égalité de la première manche et a de plus en plus ressemblé au statut de numéro un mondial qu’il a acquis, en route vers une victoire de 7-6 (8), 7-5, 6-0 samedi après-midi aux Internationaux de tennis de France.

Ce duel de troisième tour entre deux anciens champions de tournois du Grand Chelem s’est avéré beaucoup plus serré que pourrait l’indiquer le score final. Murray a eu besoin de 2 h 53 minutes pour venir à bout de del Potro, classé 29e, sur le court Philippe-Chatrier et sous un ciel nuageux.

Del Potro a détenu quatre balles de manche lors du premier set, mais les a toutes perdues incluant une sur une double faute alors que l’Argentin menait 7-6 lors du bris d’égalité. Murray a ensuite converti sa troisième balle de set lorsqu’un coup droit de del Potro a atterri tout juste à l’extérieur de la ligne de côté.

Après l’échange décisif de la première manche, del Potro a posé sa tête sur le filet et est demeuré immobile pendant quelques secondes.

Dans d’autres matchs, le Croate Marin Cilic a facilement battu l’Espagnol Feliciano Lopez 6-1, 6-3, 6-3 et affrontera le puissant sud-africain Kevin Anderson, qui a eu besoin de cinq manches pour éliminer le Britannique Kyle Edmund 6-7 (6), 7-6 (4), 5-7, 6-1, 6-4.

L’Espagnol Fernando Verdasco a également mérité son billet pour le quatrième tour après avoir défait Pablo Cuevas (22e), de l’Uruguay, 6-2, 6-1, 6-3, tout comme le Suisse Stanislas Wawrinka (4e) qui a vaincu l’Italien Fabio Fognini 7-6 (2), 6-0, 6-2.

Wawrinka affrontera le vainqueur du duel entre les Français Gaël Monfils (15e) et Richard Gasquet (24e), interrompu à cause du mauvais temps au moment où Monfils menait, à service égal, 6-5 au premier set.