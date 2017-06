KANSAS CITY, Mo. — Les Royals de Kansas City ont retourné le voltigeur Jorge Soler à leur club-école d’Omaha au niveau AAA samedi, et rappelé le rapide voltigeur Billy Burns à temps pour la rencontre de samedi contre les Indians de Cleveland.

Pendant l’entre-saison, les Royals avaient fait l’acquisition de Soler des Cubs de Chicago, en retour du releveur étoile Wade Davis, dans l’espoir qu’il devienne le voltigeur de droite de l’équipe sur une base régulière.

Mais Soler a été ralenti par des blessures et il présente une moyenne de ,164, avec un seul circuit et six points produits en 18 matchs.

Jorge Bonifacio a fait du bon travail à la place de Soler, avec sa moyenn de ,281. Bonifacio a cogné sept circuits et fait produire 16 points.

Davis était susceptible de devenir joueur autonome à la fin de la saison, l’une des raisons pour lesquelles les Royals étaient prêts à l’échanger.

En 19 sorties avec les Cubs, Davis présente une fiche de 2-0 avec dix victoires sauvegardées et une moyenne de points mérités de 0,98.