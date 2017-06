CHICAGO — Kyle Schwarber a frappé un premier grand chelem en carrière, en fin de septième manche, aidant les Cubs de Chicago à venir de l’arrière et battre les Cardinals de St. Louis 5-3, samedi.

Schwarber, qui a amorcé la rencontre avec une moyenne au bâton de ,163, a cogné le premier lancer du partant Mike Leake (5-4) loin dans les gradins du champ centre-gauche.

Javier Baez a également étiré les bras pour les Cubs, qui ont signé deux victoires de suite après avoir encaissé six revers consécutifs.

Yadier Molina a claqué une longue balle et Jose Martinez a produit deux points pour les Cardinals.

Hector Rondon (1-1) n’a pas concédé de point en septième manche et il a ajouté la victoire à sa fiche. Wade Davis a obtenu les trois derniers retraits de la partie pour enregistrer un 12e sauvetage cette saison.

Leake, qui a commencé la partie avec la meilleure moyenne de points mérités de la Nationale (2,24), a alloué cinq points et six coups sûrs en six manches et deux tiers au monticule.