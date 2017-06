GALLOWAY TOWNSHIP, N.J. — Ariya Jutanugarn a acquis le premier rang mondial sans s’élancer une seule fois, et Paula Creamer et In-Kyung Kim se disputent le premier rang de la Classique ShopRite, à l’issue de la journée de samedi.

Ne participant pas au tournoi, Jutanugarn a détrôné Lydia Ko au classement mondial puisque So Yeon Ryu n’a pas su se qualifier pour la ronde du week-end. Ko, qui ne prend pas part à l’événement, était assurée de perdre le premier rang au profit de Jutanugarn ou Ryu.

Ryu a joué 74 pour une deuxième journée consécutive et elle ne s’est pas qualifiée pour la ronde finale.

Creamer et Kim ont toutes les deux remis une carte de 67 (moins-4) et elles ont montré un pointage cumulatif de moins-9. La championne en titre, Anna Nordqvist, a joué 71, après avoir remis une carte de 64 en première ronde. Elle se retrouve présentement au troisième rang, à égalité avec Moriya Jutanugarn — la soeur aînée de Ariya — et Jeong Eun Lee.

Creamer a remporté le dernier de ses 10 trophées du circuit de la LPGA à Singapour, en 2014. Kim a remporté la Classique Reignwood, l’an dernier, en Chine. Il s’agissait d’un quatrième titre pour elle.

Moriya Jutanugarn et Lee ont toutes les deux terminé leur journée avec une carte de 70.

Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, a joué 69 et elle se retrouve à égalité au huitième rang. Augusta James, de Bath, en Ontario, Jennifer Ha, de Calgary, et la Sherbrookoise Maude-Aimée Leblanc ne se sont pas qualifiées pour la ronde finale.