ANAHEIM, Calif. — Albert Pujols a frappé son 600e circuit en carrière, samedi soir, en frappant un grand chelem face aux Twins du Minnesota. Il devient le neuvième joueur de l’histoire des Majeures à atteindre ce plateau.

L’événement s’est produit lors de la quatrième manche. Pujols a donné les devants aux Angels de Los Angeles en cognant la balle au champ gauche devant la foule réunie au Angel Stadium.

Ce circuit marque un point tournant dans la carrière de 17 ans de Pujols, un choix de 13e ronde qui s’est révélé être l’un des plus grands frappeurs de sa génération.

Le Dominicain âgé de 37 ans est le quatrième plus jeune frappeur à atteindre le plateau des 600 circuits, derrière Alex Rodriguez, Hank Aaron et Babe Ruth. Il rejoint ainsi les plus grands frappeurs de l’histoire en Barry Bonds et Aaron, qui tout comme lui ont frappé 600 circuits et 600 doubles.

Pujols est le premier joueur à atteindre la marque depuis que Jim Thome a frappé son 600e circuit au mois d’août 2011.

Il est également devenu le premier joueur de l’histoire à frapper son 600e circuit en inscrivant un grand chelem.

«Je ne joue pas pour les chiffres et les honneurs personnels, avait mis au clair Pujols après avoir frappé son 599e cette semaine. Mon but depuis le tout premier jour que j’ai fait mon entrée dans les grandes ligues est d’aider l’organisation pour laquelle je joue. À la fin de ma carrière, les chiffres resteront des chiffres. Je crois que j’aurai encore bien du temps, mais mon but premier est de remporter un championnat ici.

«Je suis conscient de l’histoire de mon sport, comprenez-moi bien. Je la respecte, mais je crois que c’est une distraction en soi et je ne veux pas que ça en soit une pour moi.»

Pujols a enfilé son 599e circuit mardi dernier et n’a pas claqué de longue balle lors des trois matchs suivants. Malgré qu’il ait déclaré que ses accomplissements personnels l’importaient peu, ses coéquipiers eux sont d’avis qu’il souhaitait passer à l’histoire devant les partisans avant de retourner sur la route lundi.

Mike Trout s’est même rendu au stade après avoir subi une intervention chirurgicale au pouce mercredi parce qu’il souhaitait voir Pujols rejoindre les plus grands frappeurs de l’histoire. Et il est retourné au stade tous les soirs depuis.

«C’est quand même vraiment incroyable, a proclamé Trout. Tous les soirs, il frappe des coups sûrs ou il récolte des points produits et il surclasse quelqu’un dans l’histoire. [Jeudi], il a même surclassé Babe Ruth au chapitre des coups sûrs. C’est très spécial. C’est remarquable, sa carrière jusqu’à présent. Il lui reste encore quelques années devant lui, mais son plus grand accomplissement sera certainement son 600e circuit.»