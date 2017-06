NEW YORK — David Freese a produit trois points, dont un simple d’un point en septième manche, et les Pirates de Pittsburgh ont écrasé les Mets de New York 11-1, dimanche.

Andrew McCutchen a frappé un circuit de trois points, il a obtenu trois coups sûrs et il est venu marquer trois fois pour venir donner un bon coussin à la recrue Trevor Williams (3-3). Freese et Francisco Cervelli ont également placé trois balles en lieu sûr. Adam Frazier a quant à lui produit deux points dans la victoire.

Williams a connu un bon départ au monticule, allouant un point, sept coups sûrs et deux buts sur balles en sept manches de travail.

Les Pirates ont réussi quatre doubles jeux et ils ont remporté deux des trois duels au Citi Field pour gagner une première série à l’étranger depuis la fin du mois d’avril, à Miami.

Tyler Pill (0-2) a vécu une sortie plus mouvementée du côté des Mets. Il a concédé cinq points, dont trois mérités, et huit coups sûrs en cinq manches. La troupe de Terry Collins a perdu quatre de ses cinq dernières parties.