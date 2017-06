BALTIMORE — Andrew Benintendi a étiré les bras deux fois, Chris Sale a signé une sixième victoire de suite et les Red Sox de Boston ont eu le meilleur 7-3 aux dépens des Orioles de Baltimore, dimanche.

Cette victoire des Red Sox leur a permis de diviser les honneurs de cette série de quatre duels entre deux rivaux de la section Est de l’Américaine.

Les Red Sox ont brisé l’égalité en sixième manche en marquant deux points non mérités à la suite d’une erreur du receveur Francisco Pena. Benintendi a ensuite frappé sa deuxième longue balle du match pour procurer une avance de 6-3 à sa troupe, en septième.

Benintendi avait d’abord cogné un circuit en solo en troisième manche et il a produit un autre point, en neuvième. Il s’agissait d’une première partie de plus d’un circuit pour la recrue de 22 ans, qui n’avait placé qu’une balle en lieu sûr à ses 21 dernières présences au marbre.

Sale (7-2) a retiré neuf frappeurs sur des prises pour porter son total à 119, un sommet dans les Majeures. Il a alloué trois points et six coups sûrs en six manches de travail.

Chris Tillman (1-3) a permis aux Orioles de rester à égalité avec les Red Sox jusqu’en sixième manche, mais le mauvais relais au troisième coussin de Pena est venu gâcher son départ. Tillman a accordé cinq points, dont trois mérités, six coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches.

White Sox 4 Tigers 7

Justin Upton a mis fin au match en cognant un circuit de trois points et les Tigers de Detroit ont surmonté une blessure à Justin Verlander pour battre les White Sox de Chicago 7-4.

Nicholas Castellanos a été atteint par un lancer de David Robertson (3-2) pour amorcer la neuvième manche. Le joueur de deuxième but des White Sox, Yunel Sanchez, a ensuite été incapable de compléter un double jeu.

J.D. Martinez a reçu une passe gratuite et Upton a suivi en catapultant une balle courbe par-dessus la clôture du champ gauche pour sa 11e longue balle de la saison.

Martinez a également étiré les bras pour les Tigers, qui ont remporté quatre parties de suite et cinq de leurs six dernières. Justin Wilson a inscrit la victoire à sa fiche, lui qui a lancé une manche parfaite.

Verlander a quitté la rencontre en quatrième manche en raison de douleurs à l’aine droite.