GALLOWAY TOWNSHIP, N.J. — In-Kyung Kim a résisté à la double championne en titre Anna Nordqvist, dimanche, pour remporter la Classique ShopRite du circuit de la LPGA.

À égalité au sommet avec Paula Creamer au terme de la deuxième ronde, Kim a remis une carte de 69 (moins-2) et elle a devancé Nordqvist par deux coups pour inscrire une cinquième victoire en carrière sur le circuit.

Kim prenait part à un sixième tournoi depuis qu’elle est revenue d’une blessure à la suite d’une chute dans les escaliers. La Sud-Coréenne de 28 ans avait triomphé à la Classique Reignwood, en fin de saison 2016.

Kim a montré un pointage cumulatif de moins-11. Nordqvist a elle aussi joué 69.

Michelle Wie a effectué une dernière poussée en troisième ronde et elle a inscrit un 65 à sa carte. Elle a terminé à égalité au troisième échelon avec Jenny Shin (69), Jacqui Concolino (70) et Jeong Eun Lee (71), à moins-7. Creamer a éprouvé des difficultés et elle a joué 74 pour glisser à égalité en septième position, à moins-6.

La veille, Ariya Jutanugarn s’était emparée du premier rang mondial. La Philippine a pris une semaine de congé, mais elle a tout de même ravi le sommet du classement à Lydia Ko quand So Yeon Ryu n’a pas réussi à se qualifier pour la ronde de dimanche.

Ko, qui a aussi raté l’événement, était assurée de perdre le premier rang aux profits de Jutanugarn ou Ryu.

Brooke M. Henderson, la seule golfeuse canadienne à avoir participé à la dernière ronde, a remis une carte de 75 et elle a dû se contenter d’une 36e place, à moins-1.