DUBLIN, Ohio — Après avoir tiré de l’arrière par quatre coups en début de journée, Jason Dufner a gardé son sang-froid malgré les deux retards causés par la pluie et il a remis une carte de 68 (moins-4) pour remporter le tournoi Memorial.

Dufner n’a jamais perdu de vue la récompense au bout du parcours, même après avoir perdu une avance de cinq coups samedi. Il en a d’ailleurs été récompensé lorsqu’il a effectué un coup roulé de 30 pieds au 18e trou, ce qui lui a permis de concrétiser sa victoire.

Le champion a affiché un pointage cumulatif de moins-13 pour remporter un cinquième titre du circuit de la PGA. Il rejoint Jack Nicklaus comme étant les seuls natifs de l’Ohio à avoir remporté ce tournoi.

Quatre joueurs se sont disputé la tête lors de la ronde finale, durant laquelle sept joueurs étaient à la poursuite du titre. Dufner a réservé son meilleur golf pour le neuf de retour. Il a non seulement frappé les neuf verts en coups réglementaires, mais toutes les occasions d’oiselet qu’il a obtenues, sauf une, se trouvaient d’une distance de 12 pieds et moins.

L’Indien Anirban Lahiri a joué 65 et l’Américain Rickie Fowler a signé une carte de 70, pour terminer tout juste derrière Dufner, ex aequo au deuxième rang. Justin Thomas (72) et Matt Kuchar (73) ont conclu le tournoi à égalité au quatrième échelon.

Fowler était le seul en position de force au 18e trou, ayant la possibilité de forcer une prolongation en inscrivant un oiselet, mais il a plutôt commis un boguey après que Dufner eut effectué son dernier coup roulé.

Du côté des Canadiens, Graham DeLaet (68), Mackenzie Hughes (74) et Nick Taylor (75) ont respectivement terminé au 10e, au 45e et au 49e rang.