MONTRÉAL — La Ligue nationale de hockey peut toujours solliciter l’opinion des amateurs de hockey via internet afin de déterminer quelle est la plus grande équipe de l’histoire du circuit, il n’y a aucun doute dans l’esprit de Guy Lafleur à quelle formation pareil honneur revient.

Exactement 40 ans plus tard, l’ancien grand ailier droit du Canadien de Montréal demeure persuadé que l’édition 1976-77 du Tricolore représente la plus grande formation jamais assemblée dans les 100 ans d’existence de la LNH.

Lafleur a émis cette opinion lorsque questionné, lundi, au sujet d’un sondage mené auprès du public et qui place cette équipe au troisième rang, malgré un dossier de 60 gains, huit revers et 12 matchs nuls et une récolte de 132 points. Les huit défaites et les 132 points sont des marques inégalées à ce jour dans la LNH.

Le sondage a été lancé en avril auprès des amateurs, à qui ont demandait de choisir une équipe gagnante lors d’une confrontation imaginaire entre deux formations ayant gagné la coupe Stanley entre 1917 et 2017.

Les résultats sont publiés graduellement pendant la finale et lundi, il ne restait qu’à connaître l’identité de l’équipe classée au premier rang. La deuxième place est allée aux Penguins de Pittsburgh de 1991-92 (39-32-9, 87 points), tandis que l’édition du Canadien de 1977-78 (59-10-11, 129 points) a pris le huitième rang.