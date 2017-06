CHICAGO — Un juge fédéral a rejeté une poursuite en dommages déposée par les parents d’un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey qui blâmaient le circuit pour les dommages au cerveau que leur fils a subis ainsi que pour sa dépendance aux antidouleurs d’ordonnance.

Derek Boogaard était un dur à cuire lors de ses séjours avec le Wild du Minnesota et les Rangers de New York, entre 2005 et 2011. Il est décédé d’une surdose accidentelle de médicaments contre la douleur et d’alcool en 2011.

Ses parents se sont adressés aux tribunaux en 2013, affirmant que la LNH savait ou aurait dû savoir que Boogaard ne se conformait pas aux traitements auxquels il aurait dû se soumettre dans un centre spécialisé.

Dans un verdict de 20 pages, lundi, le juge de district Gary Feinerman a rejeté la poursuite, affirmant que les parents de Boogaard n’avaient pas réussi à prouver que la LNH avait fait preuve de négligence.

Le juge a aussi noté que les parents n’avaient pas été nommés mandataires de la succession de Boogaard, un critère obligatoire pour poursuivre en son nom.