CHICAGO — Les Cubs de Chicago ont placé le nom du releveur Wade Davis sur la liste des joueurs en congé de paternité et ont remplacé le lanceur droitier Dylan Floro de leur club-école d’Iowa au niveau AAA.

La nouvelle a été annoncée avant le match de lundi contre les Marlins de Miami.

Davis et son épouse, Katelyn, attendent leur deuxième enfant.

Âgé de 31 ans, Davis affiche un dossier de 2-0 et une microscopique moyenne de points mérités de 0,89.

À sa première saison avec les Cubs, après avoir été échangé par les Royals de Kansas City pendant la saison morte, Davis a sauvegardé 12 matchs.

Floro a participé à deux rencontres avec les Cubs en mai, concédant six points en six manches et un tiers.