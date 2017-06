Yuli Gurriel a cogné un circuit de trois points en neuvième, permettant aux Astros de Houston de mettre la main sur leur 11e gain consécutif en battant les Royals de Houston 7-3, lundi soir.

Brian McCann a frappé un circuit de deux points en quatrième manche pour permettre aux Astros de Houston de prendre les devants 4-0.

Les Royals ont cependant réduit l’écart 4-2 en deuxième moitié de la quatrième manche. Brandon Moss, un double, et Alcides Escobar, un simple, ont permis aux siens de s’inscrire au pointage aux dépens du partant Mike Fiers.

Jorge Bonifacio a donné du fil à retordre aux Astros en claquant un circuit en septième, portant la marque à 4-3.

Fiers (3-2) s’est toutefois mérité la victoire. En cinq manches de travail, il a accordé sept coups sûrs, deux points et un but sur balles, en plus de retirer quatre frappeurs sur des prises.

Ian Patrick Kennedy (0-6) n’a pas réussi à récolter sa première victoire de la saison. Il a concédé quatre points en six coups sûrs, en plus d’allouer trois buts sur balles.