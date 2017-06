PARIS — Le jeu a été interrompu en raison de la pluie aux Internationaux de tennis de France.

Deux quarts de finale du tableau féminin avaient pris leur envol. Sur le court Philippe-Chatrier, la tête de série no 30, la Suissesse Timea Bacsinszky, menait 6-4, 1-1 contre la Française classée 13e Kristina Mladenovic. Sur le Suzanne-Lenglen, la Danoise Caroline Wozniacki, 11e tête de série, menait 6-4, 2-5 contre la jeune Lettone de 19 ans Jelena Ostapenko.

Les forts vents ont aussi embêté les joueuses avant que la pluie ne se mette de la partie.

Plus tard mardi, les quarts de finale du tableau masculin doivent aussi se mettre en branle. L’Espagnol Rafael Nadal, tête de série no 4, doit affronter son compatriote Pablo Carreno Busta, classé 20e; tandis que le Serbie classé deuxième Novak Djokovic sera opposé à la tête de série no 6, l’Autrichien Dominic Thiem.