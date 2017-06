Mercedes n’est plus l’écurie dominante en Formule 1, et c’est une réalité auquelle il faut s’habituer.

Les Flèches d’argent se présentent à Montréal en vue du Grand Prix du Canada ce week-end après une performance désastreuse à Monaco il y a deux semaines. Valtteri Bottas s’est classé quatrième tandis que le triple champion du monde Lewis Hamilton s’est contenté du septième rang.

Pire encore, Ferrari a réalisé un doublé grâce à la victoire de Sebastian Vettel devant Kimi Raikkonen. Après six courses, Mercedes tire de l’arrière face à Ferrari aux championnats des pilotes et des constructeurs — un changement de garde important après trois ans de domination sans partage de l’écurie allemande.

«Le succès passé n’est pas un gage de performance actuelle, a déclaré Toto Wolff, directeur exécutif chez Mercedes F1. Nous devons nous battre avec acharnement pour mériter chaque victoire, position de tête, podium et chaque point. Vous ne devez plus vous attendre à ce que, en regardant le tableau des chronos, les deux Mercedes seront au sommet.»

Hamilton a entrepris cette saison en quête d’un quatrième titre. Mais le pilote britannique concède actuellement 25 points à Vettel, quadruple champion du monde, et dispose d’une voiture moins fiable que la Ferrari de l’Allemand. Hamilton a également été absent du podium au Grand Prix de Russie, terminant quatrième.

«C’est difficile à dire, mais nous ne sommes pas les favoris au championnat cette année. Actuellement, c’est Ferrari, a reconnu Wolff, mardi. Ils ont une excellente voiture et nous devons relever le défi et prouver une fois de plus que nous sommes l’équipe à battre.»

Pendant que tout fonctionne à merveille pour Ferrari, Mercedes a du mal à tenter de trouver le bon équilibre entre l’avant et l’arrière de la voiture. Cela demeure un souci constant et influe également sur la stratégie des pneus. Mercedes a fait les mauvaix choix de pneus lors des essais libres à Monaco, entraînant une séance de qualification ardue.

«Tout le monde à l’usine travaille d’arrache-pied pour analyser les difficultés actuelles auxquelles nous sommes confrontés, a poursuivi Wolff. Certains des correctifs seront apportés à court terme, d’autres prendront plus de temps.»

Mercedes n’a guère besoin de nouveaux ennuis à Montréal. Il s’agit d’un tracé exigeant composé de lignes droites très rapides et de virages serrés, où les pilotes sautent sur les freins pendant preque 20 pour cent de la course.

«Ce pourrait être une course difficile pour nous en raison du tracé, a dit Wolff. Mais c’est aussi un circuit qui convient à nos deux pilotes. Lewis y a gagné plusieurs fois dans le passé.»

Hamilton a remporté les deux précédentes courses sur le circuit Gilles-Villeneuve au volant de sa Mercedes. Il y a également connu la victoire en 2007, 2010 et 2012 avec McLaren.