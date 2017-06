MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a embauché le joueur autonome Stefan Leblanc, faisant signer une contrat d’une saison de la Ligue américaine au défenseur.

Âgé de 21 ans, Leblanc a complété en 2016-2017 sa quatrième saison dans la Ligue de l’Ontario avec les Steelheads de Mississauga. Il a récolté 37 points, dont sept buts, en plus de terminer la campagne avec un différentiel de plus-24. En 20 matchs éliminatoires, il a ajouté deux buts et neuf aides, en plus de compiler un différentiel de plus-11.

Le défenseur d’Oakville, en Ontario, a disputé 258 rencontres dans l’OHL avec les Steelheads et les Wolves de Sudbury, amassant 120 points, dont 27 buts.