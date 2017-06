TULLINS, France — Le Néerlandais Koen Bouwman a vaincu cinq autres cyclistes au sprint pour mettre la main sur la troisième étape du Critérium du Dauphiné.

Cette étape a mené le peloton sur 184 kilomètres entre Le Chambon-sur-Lignon et Tullins. Bouwman a fait partie d’un groupe de six cyclistes s’échappant très tôt dans l’étape.

Tandis que ce groupe s’approchait du fil d’arrivée, le Hollandais de 23 ans a lancé son attaque au parfait moment pour signer une première victoire d’étape en carrière.

Le Lituanien Evaldas Siskevicius a terminé deuxième, devant Frederik Backaert. Les six coureurs ont conclu l’épreuve en quatre heures, six minutes et six secondes (4:06:06).

Le Belge Thomas De Gendt a conservé la première place du classement général à la veille du contre-la-montre individuel de mercredi, au cours duquel le champion en titre, le Britannique Chris Froome, sera parmi les favoris.

Froome est à 1:09 de De Gendt, une mince avance pour le Belge, qui n’est pas un spécialiste du contre-la-montre.

L’Allemand Tony Martin pourrait s’avérer un sérieux rival à Froome pour l’étape longue de 23,5 km entre La Tour-du-Pin et Bourgoin-Jallieu.