FLORHAM PARK, N.J. — Les Jets de New York ont libéré le secondeur David Harris, une décision surprenante compte tenu qu’il est le deuxième meilleur plaqueur de l’histoire du club.

En retranchant Harris, qui s’est entraîné avec l’équipe mardi et qui était dans le vestiaire à l’issue de la séance, les Jets sauveront 6,5 millions $ US.

Il s’agit d’une surprise puisque Harris est le joueur des Jets ayant le plus d’ancienneté et l’un des meneurs du club. L’entraîneur-chef Todd Bowles a dit qu’il s’agissait d’une décision d’organisation et que des discussions afin de restructurer le contrat de Harris ont achoppé.

Le footballeur de 33 ans a été un choix de deuxième tour en 2007.