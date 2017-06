FOXBOROUGH, Mass. — Lorsqu’il est en santé, l’ailier rapproché Rob Gronkowski, des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, peut être l’un des éléments les plus dévastateurs dans la Ligue nationale de football.

À six pieds six pouces et 265 livres, Gronkowski se veut l’une des cibles préférées du quart Tom Brady et donne régulièrement l’impression de se déplacer à la vitesse et avec la puissance d’un train une fois qu’il est en possession du ballon.

Ses qualités athlétiques l’ont aidé à devenir le premier ailier rapproché à connaître trois saisons d’affilée avec au moins dix touchés (2010 à 2012), ainsi que trois campagnes avec au moins 1000 verges de gains et dix touchés ou plus. Trois fois élu sur l’équipe d’étoiles, il a mené la NFL avec 17 passes de touché en 2011, sa deuxième saison professionnelle.

Le problème avec Gronkowski et les Patriots, c’est qu’il semble incapable de jouer une saison complète. Il a pris part à seulement huit matchs la saison dernière avant de subir une opération au dos en décembre — la troisième de sa carrière — et il a donc raté la spectaculaire remontée de ses coéquipiers lors du Super Bowl. Il faut remonter à 2011 pour retracer la dernière saison lors de laquelle il a participé aux 16 matchs du calendrier régulier.

Depuis son année recrue, il a participé à 88 des 112 matchs de son équipe en saison. Mais Gronkowski se dit confiant qu’il sera prêt pour 2017.

«Il n’y a aucun doute possible, a-t-il affirmé mardi après la première journée du mini-camp obligatoire de trois jours des Patriots au Gillette Stadium.

«Quand vous travaillez avec ardeur, vous allez obtenir des résultats. J’aime m’investir dans mon travail, et j’aime les défis, parfois. Alors oui, je serai prêt.»

Les ennuis de santé de Gronkowski ne se limitent pas à ses trois opérations au dos. Il a aussi dû se soumettre à quatre interventions chirurgicales aux avant-bras, une à un genou et une autre à une cheville. Malgré toute la volonté qu’il peut afficher, y a-t-il un moment où son corps va finalement flancher?

«Je ne suis pas certain, a-t-il dit. Si vous conditionnez votre esprit, il peut résister à tout.»

C’est ce que souhaitent les Patriots. Malgré la blessure qui a prématurément mis fin à la saison de Gronkowski, les Patriots ont restructuré son contrat et ajouté des clauses boni liées au nombre de matchs qu’il va jouer. Du coup, il pourrait devenir l’ailier rapproché le mieux payé dans la NFL.

Gronkowski ne semble nullement inquiet par le défi qui se présente à lui.

«J’essaie toujours d’être performant. Je suis toujours motivé, peu importent les circonstances.»