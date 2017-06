PITTSBURGH — Lorsqu’ils ont quitté Pittsburgh la semaine dernière, les Predators de Nashville tiraient de l’arrière 2-0 et leurs chances de remporter la coupe Stanley semblaient plutôt minces.

Ce retard n’est plus. La profondeur, la défensive et le retour en force de Pekka Rinne ont permis aux Predators d’égaler la série grâce à deux victoires à Nashville. Le cinquième match de la finale aura lieu à Pittsburgh, jeudi soir.

«Nos joueurs étaient très confiants après la deuxième partie, a mentionné mardi après-midi l’entraîneur-chef des Predators, Peter Laviolette. Ce n’était pas une situation facile, mais nous avions aussi aimé notre jeu lors du premier affrontement. Le résultat final aurait pu être différent dans ces deux matchs.»

Huit joueurs différents ont touché la cible pour les Predators lors de leurs deux victoires à domicile, dont Frédérick Gaudreau, qui a marqué deux fois. Le joueur de centre, qui n’a jamais été repêché, n’avait seulement disputé que neuf parties dans la LNH avant d’être lancé dans la mêlée en séries.

Gaudreau avait inscrit 25 buts cette saison avec les Admirals de Milwaukee, dans la Ligue américaine de hockey, mais il ne s’est joint aux Predators que lors de la finale de l’Association Ouest, après que le capitaine Mike Fisher et le premier centre Ryan Johansen eurent subi une blessure.

«Le niveau de jeu ne l’intimide clairement pas», a déclaré Fisher à propos du Québécois, qui a marqué les deux buts gagnants des Predators lors de la finale.

Selon l’Elias Sports Bureau, l’attaquant de 24 ans est devenu le deuxième joueur de l’histoire à marquer ses trois premiers buts en carrière dans la LNH lors de la finale de la Coupe Stanley. John Harms avait réalisé l’exploit en 1944, alors qu’il portait les couleurs des Blackhawks de Chicago.

Gaudreau n’est pas le seul joueur surprenant à mettre l’épaule pour les Predators au cours du présent tournoi printanier.

La recrue Pontus Aberg a amassé deux buts et cinq points alors qu’il n’avait obtenu qu’un but et une aide en 15 matchs cette saison. Colton Sissons, qui joue beaucoup plus en l’absence de Johansen, a plus de points (12) en 20 parties éliminatoires que lors de ses 58 matchs en saison (10).

La brigade défensive des Predators continue également à contribuer offensivement. Roman Josi et Mattias Ekholm ont fait bouger les cordages lors de la première victoire en finale de leur formation au Bridgestone Arena, où les hommes de Laviolette revendiquent une fiche de 9-1 lors des séries 2017.

Et pour en rajouter, les deux dernières menaces offensives restantes chez les Predators ont affiché leurs couleurs lors du match no 4. Viktor Arvidsson a mis fin à une disette de 15 parties sans but et Filip Forsberg a aussi noirci la feuille de pointage pour son premier filet de la finale.

Ce fut un effort collectif pour les Predators depuis le début des séries, car 19 joueurs différents ont marqué au moins un but et 11 ont inscrit au moins un but vainqueur.

«Nous sommes à un point dans la saison où les joueurs ont le choix de pousser dans la même direction ou de couler, a affirmé Laviolette. Il n’y a que ces deux choix.»

Lors de leurs deux gains à domicile, les Predators ont trouvé le moyen de tenir en échec les Penguins, qui n’ont marqué que deux buts et qui n’ont pas touché la cible lors de six avantages numériques.

La troupe de Mike Sullivan, qui possédait la meilleure attaque de la LNH cette saison, a malgré tout obtenu quelques occasions de marqueur lors du quatrième duel.

Mais la différence pour les Predators se trouve peut-être entre les poteaux.

Après avoir cédé huit fois sur 36 tirs lors des deux premières rencontres, Rinne a retrouvé sa grande forme en repoussant 50 des 52 lancers dirigés vers lui lors des deux matchs suivants, dont deux échappées à Sidney Crosby et Chris Kunitz.

Soudainement, ce n’est plus Laviolette qui est questionné sur ses plans concernant son gardien de but, mais bien Sullivan, après une prestation en dents de scie de Matt Murray à Nashville.

Seulement 13 équipes ont réussi à égaler la série 2-2 après avoir perdu les deux premiers affrontements de la finale. Les Predators tenteront de devenir la cinquième d’entre elles à finalement soulever le trophée tant convoité.