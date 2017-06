FLORHAM PARK, N.J. — Les Jets de New York songent à échanger ou retrancher l’ailier espacé Eric Decker, un geste qui viendrait s’ajouter à d’autres récentes décisions qui visaient à laisser aller des vétérans aux lourds contrats.

Le directeur général Mike Maccagnan a affirmé mardi que si les Jets ne parviennent pas à échanger Decker, ils vont aller de l’avant sans lui.

En se départissant de Decker, les Jets économiseraient une somme de 7,25 millions $ vis-à-vis le plafond salarial.

La nouvelle a été rendue publique quelques heures après l’annonce que le secondeur David Harris avait été retranché après dix saisons avec les Jets.

Âgé de 30 ans, Decker a réussi 163 attrapés pour des gains de 2183 verges et 19 touchés en trois saisons avec les Jets. Toutefois, il n’a participé qu’à trois matchs l’an dernier et capté neuf passes, dont deux pour des touchés, pour des gains de 194 verges. En cours de route, il a été blessé à une hanche et à une épaule.

Decker semblait s’être bien remis de ces blessures lors d’activités d’équipe organisées tenues au cours des récentes semaines. Il s’était toutefois entraîné vêtu d’un chandail interdisant les contacts.