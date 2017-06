ARLINGTON, Texas — Les Rangers du Texas ont échangé Sam Dyson aux Giants de San Francisco, moins d’une semaine après que le releveur eut été désigné pour assignation.

Les Rangers ont annoncé mardi, pendant un match les opposant aux Mets de New York, que Dyson avait été échangé aux Giants contre de l’argent et un joueur à être nommé plus tard. Les Rangers paieront également une partie du salaire de Dyson cette saison, qui s’élève à 3,52 millions $US.

Dyson était le spécialiste des fins de match des Rangers la saison dernière, lorsqu’ils ont remporté un deuxième titre consécutif de la section Ouest de l’Américaine. Il a également agi comme releveur pour les États-Unis à la Classique mondiale de baseball, en mars. Dyson a cependant perdu son rôle de stoppeur pour les Rangers lors du premier mois de la saison.

Les Rangers avaient décidé de désigner Dyson pour assignation après que le droitier eut alloué deux circuits et trois points en 10e manche, mercredi dernier, lors d’une défaite à domicile contre les Rays de Tampa Bay. Il montrait une fiche de 1-6 et une moyenne de points mérités de 10,80 en 17 apparitions avec les Rangers cette saison et il a saboté ses quatre tentatives de sauvetage.