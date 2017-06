MILWAUKEE — Chase Anderson n’a pas donné de point en sept manches et deux tiers, il a produit un point et il a remporté un troisième match de suite, aidant les Brewers de Milwaukee à vaincre les Giants de San Francisco 5-2, mardi soir.

Anderson (5-1) a porté à 21 manches et deux tiers sa séquence de manches lancées sans accorder de point. Il a alloué un but sur balles et il a retiré quatre frappeurs sur des prises. Les Brewers ont battu les Giants pour seulement une troisième fois lors de leurs 17 derniers duels.

Anderson a conservé son blanchissage en laissant Brandon Crawford au troisième coussin en cinquième manche. Anderson s’est également sorti d’embarras quand Brandon Belt a frappé un roulant pour mettre fin à la sixième alors que des coureurs étaient postés aux premier et deuxième buts. Les Brewers ont réussi trois doubles jeux dans la rencontre.

Anderson a produit un premier point cette saison et le cinquième de sa carrière grâce à un long double au champ gauche, en troisième manche.

Hernán Pérez a fourni un peu d’attaque aux Brewers en étirant les bras. Corey Knebel a enregistré un sixième sauvetage cette saison en étant parfait en neuvième manche.

Matt Cain (3-5) a connu une sortie difficile pour les Giants. Il a accordé cinq points, 10 coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches au monticule.

Phillies 3 Braves 1

Aaron Nola a alloué un point en plus de huit manches, Odubel Herrera a produit le point victorieux en sixième et les Phillies de Philadelphie ont défait les Braves d’Atlanta 3-1.

Nola (3-3) a signé une première victoire depuis le 20 avril et il est devenu le premier partant des Phillies à lancer au-delà de la septième manche cette saison. Il avait perdu ses trois décisions au mois de mai.

Howie Kendrick a placé trois balles en lieu sûr, incluant un circuit en quatrième manche.

Hector Neris a donné une frousse aux Phillies en neuvième manche en accordant un simple à Matt Kemp et un autre à Matt Adams. Pat Neshek a cependant retiré Adonis Garcia sur des prises avant de retirer Kurt Suzuki sur une chandelle.

Jaime Garcia (2-4) a permis trois points en sept manches et deux tiers de travail.