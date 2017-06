DÉTROIT — Kole Calhoun et C.J. Cron ont tous deux frappé des coups de circuit pour mener les Angels de Los Angeles vers une victoire de 5-3 contre les Tigers de Detroit mardi soir.

Calhoun a parti le bal en cognant un circuit en solo aux dépens du partant Daniel Norris (2-4) en première manche.

Cron a enchaîné avec une claque de deux points en quatrième manche, également contre Norris.

Jesse Chavez (5-6) a été crédité de la victoire après avoir accordé deux points et sept coups sûrs en cinq manches et deux tiers. Il a inscrit quatre retraits sur des prises et donné un but sur balles.

Les Tigers ont rempli les coussins avec deux retraits en neuvième manche, mais Bud Norris a retiré Alex Avila sur des prises pour récolter son 11e sauvetage.

De son côté, Norris a été victime de quatre points, dont trois mérités, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en six manches. Il a obtenu sept retraits sur des prises.

Les Tigers avaient gagné leurs quatre rencontres précédentes.

White Sox 4 Rays 2

Avisail Garcia, Volmer Sanchez et Todd Frazier ont claqué une longue balle et les White Sox de Chicago ont mis fin à une séquence de cinq revers en l’emportant 4-2 aux dépens des Rays de Tampa Bay.

Chris Beck (1-0) s’est sorti du pétrin en sixième manche alors que les coussins étaient tous occupés et il a signé la victoire. Beck est venu en relève à Jose Quintana, qui a évité de devenir le premier lanceur des Majeures à perdre huit parties cette saison.

Garcia a amorcé la septième manche avec un circuit en solo, brisant une égalité de 1-1 contre Chris Archer (4-4), qui avait également accordé un circuit en solo à Sanchez, en première.

Jose Abreu a ajouté un point en huitième manche en cognant un simple et Frazier a étiré les bras en neuvième contre Ryan Garton.

Evan Longoria a produit un point pour les Rays, qui ont perdu un quatrième match de suite. Jesus Sucre a produit l’autre sur un sacrifice.