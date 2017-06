Les Flyers de Philadelphie ont embauché Kris Knoblauch, une étoile montante parmi les entraîneurs, comme entraîneur adjoint.

Knoblauch était l’entraîneur de Connor McDavid au niveau junior et il vient de remporter le championnat de la Ligue de l’Ontario avec les Otters d’Erie. L’homme de 38 ans a conduit les Otters à quatre saisons consécutives de 50 victoires.

Il y avait un beaucoup d’intérêt à l’endroit de Knoblauch à travers la LNH en raison de ses succès non seulement avec McDavid, mais également avec l’attaquant des Capitals de Washington Andre Burakovsky et des espoirs Dylan Strome, Taylor Raddysh et Alex DeBrincat. Il est reconnu pour son travail avec les unités spéciales, particulièrement en avantage numérique.

C’est d’ailleurs principalement cette phase de jeu qui devrait lui être confiée avec les Flyers, où il remplacera Joe Mullen au sein du personnel d’entraîneurs.

Il s’agit d’une première expérience professionnelle pour Knoblauch.