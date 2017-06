OWING MILLS, Md. — Les Ravens de Baltimore ont libéré l’ailier rapproché Dennis Pitta après qu’il se soit blessé à la hanche droite pour une troisième fois à l’entraînement la semaine dernière.

Pitta s’est blessé vendredi. À chaque fois qu’il s’est blessé à cette hanche, la blessure était si sérieuse qu’elle avait été considérée comme une menace pour sa carrière.

Cette décision des Ravens laisse croire que c’est de nouveau le cas.

Âgé de 31 ans, Pitta a amorcé sa carrière à Baltimore en 2010. Il a capté une passe de touché quand les Ravens ont gagné le Super Bowl, en 2012.

Il s’est blessé à la hanche pour la première fois en 2013 et de nouveau en 2014. Il a joué quatre matchs en 2013 et trois en 2014, en plus de rater toute la saison 2015.

Il est toutefois revenu en force l’an dernier, captant 86 passes, le plus haut total pour un ailier rapproché dans l’histoire de l’équipe.