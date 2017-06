ARLINGTON, Texas — Les Brewers de Milwaukee ont inscrit le lanceur droitier Matt Garza sur la liste des blessés de 10 jours, résultat d’une contusion à la poitrine.

Garza et Jesus Aguilar sont entrés en collision samedi contre les Dodgers après que le premier but ait saisi un roulant de Cody Bellinger, non loin du premier coussin.

Garza montre une fiche de 2-2 et une moyenne de 3,83.

Le vétéran de 33 ans a un rendement de 0-2 à ses trois dernières sorties après quatre départs de qualité, incluant ses deux victoires.