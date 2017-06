NASHVILLE — Les autorités policières de Nashville ont lancé une enquête à la suite d’une plainte d’un homme qui dit avoir été agrippé par le cou par Rex Ryan, un ancien entraîneur-chef avec les Jets de New York et les Bills de Buffalo dans la NFL.

Selon Don Aaron, un porte-parole policier, Matthew Havel, un citoyen de 30 ans de Pueblo, au Colorado, a déposé la plainte dimanche soir.

Havel a expliqué à la police avoir vu les frères Ryan — Rex et Rob, un ancien coordonnateur défensif dans la NFL — au restaurant Margaritaville, situé dans le centre-ville de Nashville, tout près du Bridgestone Arena, le domicile des Predators.

Selon Aaron, Havel a dit s’être rendu à la table des frères Ryan, et s’y est trouvé pendant plus d’une heure avant que Rex Ryan «n’étende le bras et l’agrippe par le cou».

Havel a affirmé à la police que rien n’avait provoqué cet incident.

Le porte-parole de la police a fait savoir qu’aucune arrestation n’avait été effectuée dans cette affaire et qu’aucune accusation n’avait été déposée.

Rex Ryan est un détenteur de billets des Predators de Nashville depuis plusieurs années, et il a maintes fois été aperçu lors de matchs des séries éliminatoires, dont un contre les Blues de St. Louis, en deuxième ronde.

Il a également été vu samedi, avant le troisième match de la finale, fracassant une voiture identifiée aux Penguins de Pittsburgh devant le Bridgestone Arena, sous les yeux de son frère, dans le cadre d’une populaire activité caritative à Nashville.

Rex Ryan a dirigé les Jets entre 2009 et 2014, et les Bills en 2015 et 2016 avant d’être congédié en décembre.

Rob Ryan a agi à titre de coordonnateur à la défensive avec plusieurs équipes de la NFL, et il faisait partie du personnel d’entraîneurs des Bills l’an dernier.