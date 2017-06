BALTIMORE — Les Pirates de Pittsburgh ont placé le nom du receveur Francisco Cervelli sur la liste des blessés de sept jours en raison d’une commotion cérébrale.

Ce mouvement de personnel a été effectué mercredi, une journée après que Cervelli eut quitté un match en neuvième manche alors que son équipe se mesurait aux Orioles de Baltimore.

Cervelli, qui a maintenu une moyenne de ,252 avec trois circuits et 20 points produits en 47 parties cette saison, a reçu une fausse balle sur son masque, mardi soir.

Le gérant des Pirates, Clint Hurdle, a indiqué que Cervelli avait subi quelques commotions cérébrales et que l’équipe tentait d’aller chercher le plus d’informations et d’évaluations possible afin de prendre une bonne décision dans son cas.

Les Pirates ont rappelé Jacob Stallings du niveau AAA pour remplacer Cervelli. Âgé de 27 ans, Stallings a placé six balles en lieu sûr en 15 apparitions au marbre lors de son premier passage dans les Majeures avec les Pirates, la saison dernière.